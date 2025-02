Die Ergebnisse in Seefeld waren sehr ernüchternd

„Krone“: Wie zufrieden bist du mit dem Nordic Combined Triple in Seefeld?

Christoph Bieler: „Die Gefühle sind zweigeteilt. Einerseits bin ich mit der Teamleistung nicht unzufrieden, auf der anderen Seite waren die Ergebnisse ernüchternd. Johannes Lamparter war zwar im Massenstart Zweiter und bei den anderen Rennen knapp dran und wir hatten vier Athleten in den Top-9 – aber wir hatten uns mehr vorgenommen, schließlich ist Seefeld neben der WM eines der Saison-Highlights. Wir wollten am Ende einen am Podest haben.“