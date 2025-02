In Transsilvanien wartet Grabhers Linz-Schreck

Gerade einmal 67 Minuten dauerte es am vergangenen Dienstag, ehe die 23-jährige Russin Anastasia Potapova in der ersten Runde des WTA-500-Turniers von Linz als 2:6, 2:6-Verliererin vom Feld gehen musste. Genau eine Woche später bekommt die Vorarlbergerin die Chance, sich für die glatte Niederlage schadlos zu halten. Denn wie es der Tennis-Gott so wollte, trifft die aktuelle Nummer 391 der Welt – die dank eines „Protected Rankings im Hauptbewerb steht – zum Auftakt der Transylvania Open im rumänischen Cluj erneut auf Potapova, die sich mit ihrem Einzug ins Linz-Viertelfinale um eine Position auf Platz 32 des WTA-Rankings verbessern konnte.