Julia Grabher in Linz gleich zum Auftakt out!

Die 28-jährige Vorarlbergerin, die dank einer Wildcard im Hauptbewerb des mit 1,064 Millionen Dollar dotierten WTA-500-Turniers steht, musste sich der als Nummer 6 gesetzten Russin Anastasia Potapowa nach nur 66 Minuten klar 2:6, 2:6 geschlagen geben. Grabher ist damit auch beim fünften Antreten in Linz, dem einzigen Tennis-Frauen-Turnier auf der Tour in Österreich, in Runde 1 gescheitert.