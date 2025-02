Täter stahl Sparbüchse der Kindergarten-Kinder

Ein drogenabhängiger Kärntner (22) brach am Sonntag in eine Kinderkrippe und einen angrenzenden Kindergarten in Graz ein. Bei seiner Suche nach Verwertbarem hinterließ er eine Spur der Verwüstung. Ein Polizeidiensthund stellte den Einbrecher. Seine Beute: Münzgeld aus dem Sparschwein der Kinder.