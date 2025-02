Lenker ließ kaputten Lkw im Tunnel stehen und floh

Der Gleinalmtunnel war bis 5.20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Danach wurde die Oströhre für den Verkehr wieder freigegeben. Nach der Abschleppung des Lkw – was sich schwierig gestaltete, denn das versperrte Schwerfahrzeug war voll beladen – wurde kurz nach 7 Uhr auch die Weströhre in Richtung Slowenien wieder geöffnet.