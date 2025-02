Bayern startet ohne verletzte Zadrazil mit Sieg

Die 31-Jährige wird den Bayern aber mehrere Wochen fehlen, womit es auch knapp wird mit einem Einsatz im ÖFB-Team zum Nations-League-Start am 21. Februar in Ried gegen Schottland. Dort dabei sein wird auch Julia Hickelsberger-Füller, die beim 3:0 des Neo-Fünften 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg ein Tor vorbereitete. In der englischen Liga feierte Liverpool mit Marie-Therese Höbinger (bis zur 59.) einen 1:0-Heimsieg gegen West Ham United, wo Verena Hanshaw durchspielte.