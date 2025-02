Eishockey-Match dauerte bis nach Mitternacht!

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Das dachten sich am Freitag wohl die Kärntner Eishockey-Cracks von Kellerberg und Arnoldstein! Denn das zweite Spiel der „Best of three“-Halbfinalserie in der Unterliga Mitte wurde erst um 21.45 angepfiffen und endete gar erst am Samstag um 0.15 Uhr. Kurios: Laut Durchführungsbestimmungen darf ein Match spätestens um 21 Uhr angepfiffen werden. Für einen späteren Termin müssen beide Teams zustimmen.