Eva Pinkelnig fehlt auf der größten Großschanze

Bei den Männern wechselt Manuel Fettner zurück in den Kontinentalcup und Markus Müller ist wieder im Aufgebot. Stephan Embacher und bei den Frauen Meghann Wadsak bereiten sich auf die Junioren-WM in Lake Placid (11.-16.2.) vor. Der Mixedbewerb geht am Freitag (16.10 Uhr) in Szene, die Frauen haben am Samstag (12.00) noch eine Einzelkonkurrenz. Die Männer haben am Samstag (16.00) und Sonntag (16.00) zwei Einzelbewerbe.