„Kleines Duell“ im Escape Room als Einstimmung

Bombenstimmung herrscht bei Österreichs Tennis-Herren vor dem ersten Daviscup-Qualifikationsduell mit Finnland in Schwechat. Alle leben das Teamgefühl. „Normal bist du das ganze Jahr als Einzelspieler unterwegs, es ist geil, so eine Woche im Team zu haben“, freut sich Lukas Neumayer. Dank Würfel- und Kartenspielen sowie einem Besuch im Escape-Room rennt der Schmäh in Dauerschleife.