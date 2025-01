NBA: Jakob Pöltl feiert fünften Sieg in Serie

Die Kanadier hatten vom Start weg klargemacht, dass sie beim NBA-Schlusslicht den siebenten Sieg in den vergangenen acht Partien einfahren wollen. 14:0 lagen sie nach viereinhalb Minuten voran und gaben die Führung in der Folge nie aus der Hand. 82 Gegenpunkte am Ende waren die wenigsten in der laufenden Saison. Scottie Barnes kam auf 24 Zähler für Toronto. Kyle Kuzma, mit dem Pöltl an der University of Utah gespielt hatte, führte die Wizards mit 19 Punkten an. Im direkten Duell traf der Wiener mit dem Litauer Jonas Valanciunas (sechs Zähler, elf Rebounds) zudem auf einen Teamkollegen aus früheren Tagen bei den Kanadiern.