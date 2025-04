Beeindruckendes Comeback! OKC gewinnen auch Game 3

Titelfavorit Oklahoma City Thunder hat in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für ein beeindruckendes Comeback gesorgt. Das beste Team der regulären Saison gewann am Donnerstag (Ortszeit) auch das dritte Duell mit den Memphis Grizzlies und drehte dabei einen 29-Punkte-Rückstand in einen 114:108-Sieg. Erst einmal wurde ein größerer Rückstand im Play-off noch aufgeholt. Siege feierten auch die New York Knicks und die Los Angeles Clippers.