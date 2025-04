Erster Draft-Pick: Tennessee holt Quarterback Ward

Hunter zu den Jaguars

Als zweiter Spieler ging Ausnahmetalent Travis Hunter zu den Jacksonville Jaguars. Das Team aus Florida hätte eigentlich erst an Position fünf wählen dürfen, einigte sich mit den Cleveland Browns aber auf ein Tauschgeschäft. Hunter spielte am College auf zwei unterschiedlichen Positionen und kam sowohl als Passempfänger in der Offensive als auch als Passverteidiger in der Defensive zum Einsatz. In beiden Rollen galt er als bester verfügbarer Spieler.