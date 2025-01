Die steirische Regierung will mehr Schulskikurse

Fördersumme stieg auf 400.000 Euro

Ein erster Schritt wäre es, Skikurse wieder verpflichtend in die Lehrpläne aufzunehmen – das ist allerdings Angelegenheit des Bundes. Der Steiermark bleiben Förderungen, die Anreise wird seit Jahren finanziell unterstützt: Bis 2022 standen 200.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, dann steigerte sich der Topf auf 300.000 Euro. In diesem (Landtagswahl-)Winter sind es sogar 400.000 Euro – eine Summe, die angesichts der Budgetlage in Zukunft wohl schwierig aufzubringen ist.