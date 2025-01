ÖFB-Chaos! „Wird immer wieder auf Zeit gespielt“

Das Funktionärs-Chaos im ÖFB geht also munter weiter. Am Freitag wird der nächste Akt geschrieben. Übrigens: Wolfgang Bartosch meinte zunächst, dass es in seiner Lebensplanung nicht vorgesehen ist, dass er ÖFB-Präsident bleibt. Nun hat er jedoch an der Position so Gefallen gefunden, dass er es sich vorstellen kann weiter oberster Boss im österreichischen Fußball zu bleiben, sofern es nicht gelingt einen externen Kandidaten für diese Position zu finden.