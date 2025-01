Ski-Idol: „Als wäre ein Außerirdischer gelandet“

„Die Skiwelt war aus den Fugen, sie stand kopf“, ist am 23. Jänner 1991 zu lesen. Stephan Eberharter war gerade Super-G-Weltmeister in Saalbach-Hinterglemm geworden. „Der Skikomet.“ Was der damals 21-Jährige in den folgenden Stunden erlebte, war schwer zu begreifen. „Um mich herum spielten plötzlich alle verrückt. Als wäre ein Außerirdischer gelandet“, sagte der Tiroler im Rückblick. Ab Dienstag findet abermals eine Ski-WM im Glemmtal statt.