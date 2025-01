Geheimtreffen! BVB-Interesse an Teamchef Rangnick

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick! Wie Sky berichtet, soll es am Montagabend in Salzburg ein Geheimtreffen zwischen den BVB-Bossen und dem 66-Jährigen gegeben haben. Dabei soll der Teamchef eine klare Tendenz haben – allerdings gibt es eine Hintertür ...