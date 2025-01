Ralf Rangnicks Wunschstürmer sagt Österreich ab

Durchbruch in Kroatien

Ivanović, der in Schwaz das Licht der Welt erblickt hatte, spielte in seiner Jugend in Tirol bei der Sportvereinigung Mayrhofen. Danach wechselte er nach Deutschland und kam über Lohof nach Augsburg. 2023 gelang dann in Kroatien bei Rijeka mit seinen Toren in Liga, Cup und Europacup der Durchbruch. Belgiens Sensationsteam Union Saint-Gilloise nahm im Sommer 2024 gleich vier Millionen Euro für den U21-Teamspieler in die Hand.