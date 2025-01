BVB-Trainer Nuri Sahin muss seine Koffer packen

Im laufenden Kalenderjahr hat Borussia Dortmund noch kein einziges Spiel gewonnen, in der Bundesliga-Tabelle liegt der BVB nur noch auf Rang zehn. Für einen Startplatz in der Champions League müssen dringend Punkte her. Mit Sahin könne der Verein das Ziel nicht erreichen, ist man in Dortmund überzeugt.