Wohin es die Oberösterreicher im Sommer zieht

Auch Ägypten ist im Sommer gefragter

König, der auch stellvertretender Obmann der Fachgruppe der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist, sieht aber eine Destination immer mehr am Vormarsch: die Türkei. „Die Hotels sind dort einfach größer, sie können somit auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten – daher geht die Türkei gerade in der Hochsaison besonders gut“, weiß Draskovits. Auch König stellt eine anhaltend wachsende Nachfrage nach Urlaub in der Türkei fest. „Im letzten Sommer hat auch Ägypten im Sommer eine Rolle gespielt, dieser Trend verstärkt sich“, so der Reise-Experte.