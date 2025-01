Gestresste Menschen greifen häufiger zum Handy

Berufliche Anforderungen und Zeitdruck zählen mit 36 Prozent bzw. 35 Prozent zu den größten Stressfaktoren in Österreich. Auch finanzielle Sorgen und familiäre Verpflichtungen belasten mehr als drei von zehn Menschen (jeweils 31 Prozent). Besonders stark spüren Jugendliche und junge Erwachsene den Druck von Schule, Studium und Co.: Mit 48 Prozent Zustimmung ist dies der mit Abstand größte Stressauslöser in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen.