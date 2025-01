Forstunfall: Steirer von Ästen am Kopf getroffen

Das Aufarbeiten von Sturmschäden im Wald forderte in der Steiermark am Montag wieder einen Verletzten. Wie die Polizei mitteilt, war am Montagnachmittag ein 53-Jähriger gemeinsam mit einem Bekannten in Wiersdorf (Südoststeiermark) neben einer Gemeindestraße mit Holzarbeiten beschäftigt.