Vorsicht! So gefährlich ist die Arbeit im Wald

Die ruhigere Zeit nach den Feiertagen nutzen viele steirische Bauern und Waldbesitzer für Forstarbeiten – und genau in den ersten drei Monaten des neuen Jahres passieren dabei auch die meisten tödlichen Unfälle, wie eine aktuelle Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt. Demnach kamen in den vergangenen sechs Jahren in der Steiermark – dem waldreichsten Bundesland Österreichs – 52 Menschen bei Waldarbeiten ums Leben, die meisten in den Monaten September, Jänner, Februar und März. Ganz zu schweigen von den Hunderten Verletzten.