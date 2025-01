Italien oder England? Ex-Salzburger heiß begehrt

In Neapel sucht man derzeit fieberhaft nach einem Nachfolger für Khvicha Kvaratskhelia. Lebensversicherung „Kvaradona“ hat sich vor wenigen Tagen in Richtung Paris verabschiedet – das PSG-Angebot über rund 70 Millionen Euro konnten die Italiener nicht ablehnen. Doch der Superstar reist natürlich eine große Lücke in den Kader, der in dieser Saison nach dem Titel in der Serie A greifen möchte.