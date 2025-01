Napolis „Kvaradona“ wechselt für 70 Millionen Euro

Kvaratskhelia hatte in Neapel in Anlehnung an Legende Diego Maradona den Spitznamen „Kvaradona“ erhalten. Der Offensivakteur war 2022 nach Neapel gewechselt und bereits in seiner ersten Saison als Spieler des Jahres maßgeblich am ersten Meistertitel der Süditaliener seit 1990 – damals noch mit Maradona als Spielgestalter – beteiligt.