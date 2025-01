Trotz Minus bleibt ÖVP in Lilienfeld klar vorne

Nur kleine Veränderungen

Veränderungen muss man im Bezirk ansonsten im Detail suchen. Wie in Kleinzell, wo die FPÖ nun drei Mandate hält und die SPÖ beide verloren hat. Oder in Traisen, wo die ÖVP zwei ihrer fünf Mandate an die FPÖ abgeben muss, die mit vier Sitzen vorbeigezogen ist. Knapp wurde es einzig wieder in Ramsau, wo die ÖVP aber mit 51,8 Prozent vorne bleiben konnte.