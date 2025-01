Laufsteg am Ball: Diese Kleider waren Hingucker

Mit 2500 Gästen ausverkauft, feierten die Gäste der Opernredoute bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags – „nicht nur am Parkett im Saal, sondern auch in der Disco“, sagt Organisator Bernd Pürcher. „Es war eine glanzvolle Ballnacht. Das ganze Team – von den Künstlern bis zu Technik und Gastronomie – ist mit Begeisterung und Herzblut dabei. Das ist das Erfolgsrezept: Die Freude springt einfach über.“ Am Sonntag nach dem Ball ist für Pürcher relaxen im John Harris in Graz angesagt, aber am Montag starten schon die Planungen für die nächste Ausgabe des Balls im Jänner 2026.