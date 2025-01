Titelverteidiger heiß auf die nächste große Nummer

Der Wiener Titelverteidiger steigt wegen der Europacup-Teilnahme im Achtelfinale in den Bewerb ein. Trotz des schweren Gegners will der Talente-Schuppen von Trainer Roland Marouschek den positiven Trend vom letzten Auswärtssieg in Ferlach fortsetzen. Damals fand Luca Gareis: „Wir konnten uns dank einer brillanten Deckungs- und Torwartleistung in einen Rausch spielen, haben unsere starke Leistung über die ganze Spielzeit durchgezogen.“ Diese Euphorie wolle das Team um die Kofler-Brüder Gabriel und Jonas, zuletzt beim Bundesheer, nun erneut zeigen und so am liebsten in die nächste Runde einziehen.