Schwarze Dämmerung | Haider und Kickl

Schwarze Dämmerung. Wird das was mit dieser blau-schwarzen Bundesregierung? – Die Abschlussfrage von Lou Lorenz-Dittlbacher in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ bei ORF III Freitagabend. „55 zu 45, dass es was wird“, antwortete ich. Mit der Ergänzung: „Aber an fünf gemeinsame Jahre glaube ich nicht.“ Und um darüber hinaus noch eine Risikowette anzubieten: „Das Ganze platzt dann nächstes Jahr.“ Ja, das halten auch Kolleginnen und Kollegen für möglich. Gestern, einen Tag später, wuchs die Skepsis gegenüber Blau-Schwarz weiter. Wenn man hört und liest, wie ruppig sich die beiden Parteien aufeinander (oder auseinander?) zubewegen. Rainer Nowak analysiert in der Sonntags-„Krone“ das von größtem Misstrauen geprägte Verhältnis zwischen der Kickl-FPÖ und der Stocker-ÖVP. Gestern vermeldeten wir auf krone.at (und berichten heute in der „Kronen Zeitung“), was sich gleich wie ein Lauffeuer verbreitete – die neueste Idee des Ober-Blauen, um die Schwarzen so richtig ins Eck zu treiben: Er fordert eine Bankenabgabe! Weil der Ober-Rote Andreas Babler so eine „Raiffeisen-Steuer“ gefordert hatte, waren die ÖVP-SPÖ-Koalitionsverhandlungen vor zwei Wochen endgültig geplatzt, heißt es. Nun dämmert es auch in der Volkspartei, um wie viel einfacher eine Regierung mit schwachbrüstigen Roten gewesen wäre – im Gegensatz zu dem, was ihr unter den muskelstrotzenden Blauen jetzt ins Haus steht. 55:45, dass es etwas wird? Höchstens! Und Blau-Schwarz hält bis nächstes Jahr? Längstens!