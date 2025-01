Schröder ist Eishockey-Fan und Tierliebhaber

Über Transfers und den Kader hat Schröder in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit sehr häufig gesprochen. Aber wie tickt der 49-jährige Deutsche eigentlich privat? Die „Krone“ hat nachgehakt. „Das Wichtigste ist für mich der Respekt vor dem Menschen. Auch eine Bodenständigkeit ist mir wichtig. Ich bin auch ein Typ, der Dinge gerne klar anspricht. Das ist manchmal unangenehm, aber es ist besser, als wenn man gewisse Sachen die ganze Zeit in sich trägt“, erklärte der 49-Jährige, der sich neben dem Fußball auch für andere Dinge interessiert.