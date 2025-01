Trump gibt letzte Akten zu Mord an Kennedy frei

Trump ließ Abtreibungsgegner begnadigen

Zudem ließ er 23 Abtreibungsgegner begnadigen, die wegen damit verbundener Delikte in Haft sitzen. In den USA ist es ausdrücklich verboten, Frauen den Zugang zu Kliniken zu verwehren oder sie dabei zu bedrohen, wie im Fall der Blockade einer Abtreibungsklinik in der Hauptstadt Washington, nach der einige der nun Begnadeten verhaftet wurden.