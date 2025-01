Abfahrt der Damen in Garmisch – ab 10.15 Uhr LIVE

Ein Sprung ins „Himmelreich“ über den „Eishang“ hinab in die „Hölle“: Für die alpinen Ski-Frauen stehen am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen einige der berüchtigtsten Passagen im Weltcup an. In den Trainings für die Kandahar-Abfahrt am Samstag (10.15 Uhr) und den Super-G am Sonntag (11 Uhr) präsentierte sich die Piste konträr. „Es war gestern brutal langsam. Heute war der Speed da, wo er hingehört in der Abfahrt“, sagte Christina Ager, die Trainingsdritte am Freitag.