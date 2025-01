„Vieles erinnerte hier noch an Kinder-Fußball“

„Für mich ist es der gleiche Weg wie damals zum Training. Nur, dass ich halt jetzt nicht mehr für die Austria, sondern Stripfing stürme“, lacht Goalgetter Marco Djuricin, der sich beim violetten Kooperationsklub eigentlich fit halten wollte, schließlich fix unterschrieb.

„Ich will den Jungen helfen“

„Der Wechsel freut mich total. Ich musste durch eine schwere Zeit.“ Damit meint der 32-Jährige sein jüngstes Intermezzo in der Slowakei bei Spartak Trnava. In der Conference League nahm das Unheil seinen Lauf, wurde eine verschleppte Herzmuskelentzündung diagnostiziert. „Ich war fast ein Jahr draußen“, so der Wiener, der sich durch David Alabas Kontakte bei den Bayern behandeln ließ, nun wieder voll fit ist. „Ich will den jungen Spielern helfen.“ Hilfe wird Stripfing im Zweitliga-Abstiegskampf brauchen. Vor allem im Angriff.