Koch des Jahres liebt das essbare „Slow Food“-Dorf

Kärnten hat mittlerweile zwölf Slow-Food-Villages. Die meist geschützten Lebensmittel weltweit tragen das Presidio-Prädikat. 685 sind es, 13 davon kommen aus Österreich, fünf aus Kärnten. Nach der Kletzenbirne, dem Lesachtaler Brot, dem Krainer Steinschaf und dem Jauntaler Hadn wird jetzt auch die Obstbaumsorte Gelber Spänling aufgenommen. „Der entstammt aus der Römerzeit, ist 2000 Jahre alt, nur noch 30 Bäume waren verfügbar. Er ähnelt der Marille, ist für Marmelade, Schnaps und Joghurt verwendbar“, sagt Bernhard Huber, der in Seeboden neue Bäume setzt, die er ständig verjüngt. Die Kooperation mit Horst Zwischenberger funktioniert super. „Bis ein Ertrag da ist, dauert es viele Jahre.“ Jetzt hat Huber schon 100 Bäume großgezogen. Früher wurde diese kleine, spitz zulaufende Pflaume in Österreich, der Slowakei und Ungarn in großem Umfang angebaut.