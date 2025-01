Herr Biedermann holt sich Brandstifter ins Haus

Das Haus steht in Flammen

Selbst als sie Benzinfässer auf den Dachboden schleppen und um Streichhölzer fragen, weigert sich Biedermann, ihre Gefährlichkeit zu erkennen. Am Ende kann Biedermanns Ehefrau kaum noch die Fassung wahren, das Dienstmädchen ist zusammengebrochen – und das Haus steht in Flammen.