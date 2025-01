Deutsche schreibt Formel-1-Geschichte

Müller ist im Motorsport bestens bekannt. 2021 war sie als Renningenieurin für Abt in der DTM tätig und betreute dort das Team. Doch ihr Erfahrungsschatz reicht weit darüber hinaus. Vor ihrer Zeit in der DTM sammelte sie wertvolle Expertise in der Langstrecken-WM WEC. Anschließend wechselte sie zu Haas, wo sie zuletzt als Performance-Ingenieurin arbeitete.