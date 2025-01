Jakob Pöltl erreicht Marke von 4.000 NBA-Rebounds

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) die Marke von 4.000 Rebounds in der National Basketball Association (NBA) erreicht. Beim 109:93-Comeback-Sieg der Toronto Raptors gegen Orlando Magic absolvierte der 29-jährige Wiener außerdem seinen 250. Einsatz in der regulären Saison im Dress der Kanadier, die zum dritten Mal in den jüngsten vier Partien als Sieger vom Parkett gingen. Der Center steuerte acht Punkte bei. Hinzu kamen drei Rebounds und ein Block in 19:17 Minuten.