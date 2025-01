„Ich kann und will Goethe gar nicht canceln“

Man kann es mutig oder auch anmaßend nennen, was Teresa Reichl, 29 Jahre alte Germanistin aus Bayern, sich schon mit ihrem ersten Buch „Muss ich das gelesen haben?“ vorgenommen hat: Den Kanon abstauben, hinterfragen, erweitern – und zwar aus einem dezidiert queer-feministischen Blickwinkel und in Alltagssprache. Ob das nicht die Wut vieler alter, weißer Literaturprofessoren auf sich gezogen hat? „Dadurch, dass das Buch von einer Frau ist, ich am Cover bin und es rosa ist, haben es die gar nicht gelesen“, sagt Reichl, als die „Krone“ sie nach einer Lesung im Grazer Literaturhaus trifft.