Welche Unternehmen am meisten in Werbung stecken

Die Firmen haben 2024 so viel Geld in Werbung gesteckt wie noch nie. „Sie haben es fast geschafft, die Fünf-Milliarden-Euro-Hürde zu überschreiten“, sagt Experte und Marktforscher Ronald Luisser vom FOCUS-Institut. Konkret haben die Unternehmen 4961 Millionen Euro in Werbung investiert, ein Plus von 6,2 Prozent zu 2023.