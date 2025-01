Warum Sehnenschmerzen beim Laufen?

Univ.-Prof. Dr. Radek Hart, Ph.D., FRCS, MHA, Oberarzt an der Orthopädie und Traumatologie, Klinik Ottakring in Wien: Laufen ist selbst im Winter eine immer beliebter Freizeitaktivität, bei der jedoch viele von uns unter den folglich überlasteten und daher schmerzhaften Sehnen leiden. Betroffen kann dabei das Band unterhalb der Kniescheibe (Springerknie), das Band an der Außenseite des Knies (Läuferknie), die Achillessehne sowie die Muskeln und Sehnen an der Vorderseite des Unterschenkels oder des Fußes sein.