Sieg erhöht Chance auf Österreich-Start von Straka

Das Kunststück eines Turniersiegs ohne einen einzigen Schlagverlust hatten auf der PGA-Tour zuvor nur Lee Trevino (1974 Greater New Orleans Open), Sepps enger Freund J.T. Poston (2019 Wyndham Championship) und Tom Kim (2022 Shriners Childen’s Open) geschafft. Der Traum, das zu wiederholen, platzte für Straka am drittletzten Loch. Aber das war dem Wiener völlig egal: „Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.“ Denn er hatte mit dem Status des Gejagten, der mit vier Schlägen Vorsprung in die Finalrunde auf dem sehr schwierig zu spielenden Stadium Course gegangen war, genug zu kämpfen.