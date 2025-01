„Kann mich nicht mit diesem ÖFB identifizieren“

Der österreichische Fußballverband kommt und kommt nicht zur Ruhe. Wenn am 18. Mai 2025 bei der nächsten Hauptversammlung in Bregenz über einen neuen Präsidenten abgestimmt werden soll, wird Vorarlbergers Fußball-Boss Horst Lumper womöglich schon gar nicht mehr an Bord sein. Er kündigte aufgrund der herrschenden Zustände im ÖFB seinen Rücktritt an.