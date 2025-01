Chiefs im Halbfinale – und Taylor Swift jubelt

„Er hat es der Welt gezeigt“

Kansas City profitierte von einer starken Leistung von Travis Kelce. Der Partner von Superstar Taylor Swift hatte einen Touchdown und kam zum neunten Mal in seiner Karriere auf mindestens 100 Yards Raumgewinn in einem Play-off-Spiel. Das hat kein anderer Football-Profi in der Geschichte der NFL geschafft. „Es geht darum, in den wichtigen Momenten da zu sein. Das war er. Jeder hat gefragt, wo Travis Kelce ist. Er hat es der Welt gezeigt“, sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes.