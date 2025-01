Abfahrt der Damen in Cortina – ab 11 Uhr LIVE

In den Trainingsläufen reihte sich Hütter nach Rang 24 am Donnerstag tags darauf als 26. ein. „Es wird immer besser. Es ist alles noch auf Energiesparmodus. Ich bündle die Reserven und hoffe, dass ich noch was in petto habe. Sonst hüpfe ich hier nicht weit.“ Sie geht mit der roten Startnummer der Disziplinführenden in die dritte Saisonabfahrt. „Jetzt ist es schon länger in meinen Händen. Es passt so gut zum Rennanzug, ich will es anbehalten“, sagte Hütter.