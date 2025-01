„Das Kabarett ist mir einfach so passiert.“

Den weißen Mantel trägt er oft auf der Bühne. In der Ordination in Wien Donaustadt ist Türkis, bzw. „OP-Grün“ seine Farbe: Dr. Omar Sarsam, Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie. Fürsorglich, vertrauenerweckend, erfahren in seinem Fach, immer mit einem verschmitzten Augenzwinkern. Was bei den kleinen Patienten und ihren Eltern gleich einmal den Druck herausnimmt, den eine Krankheit oder bevorstehende Operation erzeugt – mindestens so wichtig wie die Behandlung selbst.