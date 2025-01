Mehr Effizienz statt Spar-Keule

Es schien alles so schwierig zu sein: Die Möchte-gern-Dreier-Koalition marschierte mit hunderten Experten auf, über sechs Milliarden Euro im ersten Jahr einzusparen, das klang schon nach einem gewaltigen Paukenschlag. Welche Partei sollte diese „Spar-Keule“ am heftigsten schwingen, wer am ärgsten davon getroffen werden?