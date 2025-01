Fritz und Swiatek spazieren in dritte Runde

Fritz blieb neuerlich ohne Aufschlagverlust. „Es fühlt sich großartig an, so ein Match zu spielen“, sagte der ATP-Finals-Finalist, der ankündigte, sein Preisgeld von 132.000 Australischen Dollar (79.441 Euro) für die Maßnahmen zur Brandbekämpfung in Los Angeles spenden zu wollen. Schon in der ersten Runde habe er sehr gut gespielt. „Ich habe daher sehr viel Selbstvertrauen.“ Als nächster Gegner wartet der 38-jährige Franzose Gael Monfils, der zum zwölften Mal in Melbourne die 2. Runde meisterte. Das 7:5,6:3,7:6(3) gegen den Deutschen Daniel Altmaier war der siebente Matchsieg in Folge für den Auckland-Champion.