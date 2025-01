Australian Open weilten für Grabher nur zwei Sätze

Grabher spielt bis Ende März vier größere Turniere

Grabher hat nun von ihrer Verletzungspause noch vier Turniere, bei denen sie ihr „protected ranking“ nutzen kann. „Ich muss die bis Ende März verbrauchen“, weiß die Dornbirnerin. Daher werde sie bis dahin mindestens vier größere Turniere spielen. Sie bedauerte, dass sie ihre guten Trainingsleistungen sowie auch gute Matches zuletzt in Auckland (Achtelfinale) nicht bestätigen konnte. An ihrem Ehrgeiz hat sich jedenfalls nichts verändert, versicherte Grabher. „Ich habe fast ein Jahr nicht gespielt, natürlich ist das Feuer immer noch da. Ich hab es heute nicht zeigen können, aber ich versuche, es in den nächsten Wochen besser zu machen.“