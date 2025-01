Tonkünstler geigten mit Strauss & Co. auf

„Musikalische Heimat“

Konzertmeister Alexander Gheorghiu brachte seine Verbundenheit mit Strauss‘ Werken in einem Gespräch vor dem Konzert zum Ausdruck: „Diese Musik ist unsere musikalische Heimat. Sie muss klingen, wie eine Manner-Schnitte schmeckt – süß und schmelzend. Das kann man nur hier in Wien so erleben.“