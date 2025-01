Bullen verlieren auch zweites Testspiel

Kurz nach dem Seitenwechsel wurde Edmund Baidoo im Strafraum gelegt, Petar Ratkov traf per Elfer zum 2:1 (63.). Die Führung hielt aber nicht lange, Midtjylland kam im Gegenzug zum Ausgleich (65.). Es sollte sogar noch bitterer kommen – nach einem Fehler von Lucas Gourna-Douath gingen die Dänen dann mit 3:2 in Führung (88.). Bei diesem Ergebnis blieb es auch am Ende. Die Bullen müssen ohne richtiges Erfolgserlebnis kommende Woche zum Champions-League-Spiel bei Real Madrid reisen.