Schröder: „Nur ein Spieler ist unverzichtbar“

Es ist alles sehr schnell gegangen, das war schon ein bisschen ungewöhnlich. An dem einen Tag hatte ich noch ein Spiel in Leipzig und am nächsten Tag schon meinen ersten Arbeitstag in Salzburg. Das war sicher eine Herausforderung. Insgesamt war es mein absoluter Wunsch hier her zu kommen und für mich war es auch ein sehr guter Schritt. Anlaufzeit in Salzburg gab es natürlich nicht, man musste sofort funktionieren, Leute kennenlernen, beobachten und Schlüsse ziehen. Mit Stephan Reiter hatte ich zum Glück gleich einen wichtigen Ansprechpartner, der es mir leicht gemacht hat, in den Klub reinzukommen. Schon nach kurzer Zeit haben wir dann auch wichtige Entscheidungen getroffen.